Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Frauen in der Innenstadt betatscht

Die Polizei ist auf der Suche nach Frauen, die am vergangenen Mittwochabend in Bad Mergentheim von einem 37-Jährigen belästigt wurden. Eine Zeugin konnte den Mann dabei beobachten, wie er mehreren Frauen in der Burgstraße an den Hintern fasste und meldete dies Polizei. Der Mann war bereits am 12. und 16. August mit ähnlichem Verhalten in der Bad Mergentheimer Innenstadt aufgefallen. Nun sucht die Polizei nach den Frauen, die an einem der angegebenen Tage von dem Mann belästigt wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07931 5499-0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell