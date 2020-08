POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Sinsheim: Geschwindigkeitskontrollen auf A6

Insgesamt acht Fahrzeuge hielten sich am Sonntag nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim/Steinsfurt. Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten vom Vormittag bis zum Nachmittag Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Der Spitzenreiter wurde nach Abzug aller Toleranzen mit 176 km/h gemessen, was einer Überschreitung des Tempolimits um 56 km/h entspricht. Er muss nun mit zwei Monaten Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Erlenbach: Von der Fahrbahn abgekommen und zwei Warnbarken überfahren

Vermutlich eingeschlafen ist ein 55-Jähriger am Sonntagmorgen auf der A6 in Richtung Nürnberg. Der Mann war mit seinem Nissan gegen 7 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Neckarsulm und Weinsberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er überfuhr zwei Warnbarken und kam auf dem linken Fahrtstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Neckarwestheim: Mit über zweieinhalb Promille unterwegs

Mit 2,6 Promille war ein 48-Jähriger am Samstagabend auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Da der Skoda-Lenker während der Fahrt telefonierte, wurde er von einer Streife angehalten und kontrolliert. Während der Fahrt zum Kontrollort, stellten die Beamten bereits eine unsichere Fahrweise des Mannes fest. Während er auf seinen Handyverstoß angesprochen wurde, konnten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholeinfluss feststellen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 48-Jährige musste sein Auto stehen lassen und die Beamten in ein Krankenhaus begleiten. Hier musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Auf den Skoda-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Heilbronn: Mit einem knappen Promille einen Unfall gebaut

Auf der Neckartalbrücke auf der A6 hatte ein 25-Jähriger am Samstagabend einen Unfall. Zeugen meldeten gegen 21 Uhr den auf dem rechten Fahrtstreifen stehenden Citroen des Mannes. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 0,94 Promille. Der 25-Jährige war wohl gegen die Betonleitwand gefahren. Sein Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Weiter musste der Citroen-Fahrer seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Diebe auf Baustelle unterwegs

Aus mehreren Baustellencontainern in Heilbronn-Klingenberg haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag mehrere Gegenstände gestohlen. Auf der Baustelle in der Theodor-Heuss-Straße wurden ebenfalls an drei Baustellenfahrzeugen die Tankdeckel aufgebrochen und Diesel gestohlen. Die Schadenshöhe und das Diebesgut sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131204060, zu melden.

Heilbronn: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Freitagnachmittag fuhr ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer auf der A6 in Richtung Mannheim auf den vor ihm fahrenden Golf eines 26-Jährigen der wiederum auf den BMW einer 26-Jährigen geschoben wurde. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr der Mann mit seinem Mercedes GLC gegen 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau auf den vorausfahrenden VW auf. Durch den Auffahrunfall wurden der Golf-Fahrer und die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Heilbronn: Rennen in der Innenstadt gefahren

Auf eine Anzeige wegen illegalen Kraftfahrzeugrennen müssen sich ein 33-Jähriger und 31-Jähriger einstellen. Die beiden Männer wurden in der Nacht auf Montag von Zeugen beobachtet, wie sie sich mit ihren Fahrzeugen, einem BMW und einem Mercedes, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit offensichtlich ein Rennen durch Heilbronn lieferten. Gegen Mitternacht hatten die Männer die Innenstadt wohl mit einer Rennstrecke verwechselt und gemeinsam eine rasante Ausfahrt gemacht.

Heilbronn: Zunächst gegen die Leitplanke dann gegen einen Baum

Mit knapp zwei Promille war eine 81-Jährige am Samstagabend in Heilbronn offensichtlich nichtmehr in der Lage ihren Fiat Panda sicher zu führen. Zunächst fuhr sie gegen 17 Uhr beim Ausparkten zweimal gegen die Leitplanke auf einem Supermarktparkplatz in der Herbert-Hoover-Straße und an der Einmündung der Stuttgarter Straße gegen einen Baum. Hier endete die Fahrt der Seniorin. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Alkoholtest ergab 1,88 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Mit über einem Promille geparktes Auto gestreift

Am Samstagabend streifte ein 72-Jähriger mit seinem Golf einen in Bad Friedrichshall geparkten Opel. Der Golf-Lenker war gegen 21.30 Uhr an dem in der Gartenstraße abgestellten PKW hängengeblieben und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten den Unfall beobachten und der Polizei das Kennzeichen des Golfs mitteilen. An seiner Wohnung konnte der 72-Jährige angetroffen werden. Die Beamten konnten deutlich Anzeichen auf Alkoholeinfluss feststellen. Ein Alkoholtest ergab 1,04 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führschein bei der Polizei lassen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wüstenrot: Frontal gegen Mauer gefahren

Vermutlich eingeschlafen ist ein 39-Jähriger bei Wüstenrot in der Nacht auf Sonntag. Der Mann war mit seinem Mercedes auf der Landstraße von Oberheimbach nach Neuhütten unterwegs. In der Bretzfelder Straße in Wüstenrot-Kreuzle kam der Mercedes-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: Auseinandersetzung zwischen Autofahrern - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend kam es zu Uneinigkeiten zweier Autofahrer in Heilbronn. Gegen 18 Uhr hielten ein Unbekannter mit seinem Opel Insignia und ein 46-jähriger Fiatfahrer ihre Fahrzeuge am Silcherplatz in Richtung Südstraße an. Offensichtlich kam es zu einer Streitgespräch in deren Verlauf der 46-Jährige von dem silbernen Opel mit Heilbronner Kennzeichen angefahren wurde. Zur Ermittlung des Sachverhalts bittet das Polizeirevier Heilbronn, Zeugen die den Vorfall beobachten konnten, oder Hinweise auf den Fahrer des Opel Insignia geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

