Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in tegut-Markt

Eschwege (ots)

Täter versuchen Geldautomaten aufzubrechen

In der vergangenen Nacht (03:57 Uhr) versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten, der im Vorraum des tegut-Marktes aufgestellt ist, mit brachialer Gewalt aufzubrechen. Zunächst wurde die Schiebetür des Einkaufsmarktes in der Straße "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen vermutlich mit einem Brecheisen aufgestemmt. Ein im Zufahrtsbereich aufgestellter Poller sollte offenbar umgelegt werden, um so die Zufahrt zum Eingangsbereich zu ermöglichen. Dies gelang jedoch nicht.

Offensichtlich beabsichtigte man den Geldausgabeautomaten mittels eines Kraftfahrzeuges aus der Verankerung zu reißen, so die ersten Erkenntnisse der aufnehmenden Beamten. Da dies nun nicht möglich war wurde der Frontbereich des Geldausgabeautomaten durch die Täter aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Dabei gelang es den Tätern aber nicht an das Bargeld zu kommen.

Ein vorbeikommender Zeuge störte die Täter zusätzlich bei der Tatausführung, worauf diese die Flucht mit einem weißen Mercedes Sprinter ergriffen. Diesen ließen sie nach einer kurzen Fahrstrecke auf dem nahegelegenen Parkplatz "Zu den Weinbergen" zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. An dem Fahrzeug befand sich ein KS-Kennzeichen, das jedoch nicht ausgegeben ist.

Eine intensive Fahndung in der Nacht verlief ohne Erfolg. Von den beiden Tätern ist nur bekannt, dass sie ca. 180 cm groß, von schlanker Gestalt und osteuropäischem Aussehen sind. Einer der Täter trug eine beige Jacke. Das Fahrzeug wurde sichergestellt; die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell