POL-ESW: Zwei schwere Motorradunfälle fast zeitgleich im Werra-Meißner-Kreis am gestrigen Feiertag

Eschwege (ots)

Werra-Meißner-Kreis

Am Donnerstagnachmittag kam es um 17.05 Uhr quasi zeitgleich zu zwei schweren Motorradunfällen im Werra-Meißner Kreis. In beiden Fällen mussten die Motorradfahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden. In einem Fall kam deswegen der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die eine Unfallörtlichkeit befand sich auf Bundesstraße B 27 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Ellershausen. Der zweite Unfall trug sich auf der Landesstraße L 3249 zwischen Sontra Heyerode und Berneburg zu.

(1)

Im ersten Fall war ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Hessisch Lichtenau auf der Bundesstraße B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Göttingen unterwegs, als von einem Parkplatz zwischen Bad Sooden-Allendorf und Ellershausen ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf die Bundesstraße auffahren wollte. Dabei übersah der ältere Mann offenbar den bevorrechtigten Motorradfahrer, der dann frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw prallte.

Der 54-Jährige musste mit schweren Verletzungen u.a. multiplen Frakturen und dem Verdacht auf innere Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Die Insassen aus dem Auto, der 84-jährige Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin, beide aus Bad Hersfeld, erlitten bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen in Form von HWS, Prellungen und Schürfwunden.

Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen und die Sicherstellung der unfallbeschädigten Fahrzeuge angeordnet. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden, u.a. wegen Einsatz des Rettungshubschraubers und dem Einsatz des Unfallgutachters, voll gesperrt.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt 30.000 Euro.

(2)

Im zweiten Fall befuhr ein 58-Jähriger aus Celle mit seinem Kraftrad die Landesstraße L 3249 aus Richtung Sontra-Heyerode kommend in Richtung Berneburg. Der Mann befand sich in einer aus acht Krädern bestehenden Motoradkolonne und kam dann ausgangs einer leichten Linkskurve aus bislang unerfindlichen Gründen und ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf ein angrenzendes Wiesengrundstück, wo der Mann sich mit seinem Motorrad mehrfach überschlug bevor er zu Fall kam.

Der 58-jährige Fahrer wurde mit schweren, aber nicht näher bekannten, Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad, an dem ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand, musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizei Eschwege