BPOLI EBB: Zwei junge Männer nach Diebestour in Zittau gestellt

Zittau (ots)

Nicht weit gekommen sind zwei polnische Männer, die am Mittwochnachmittag in Zittau auf Beutezug waren.

Am 6. Mai 2020 wurden die Beiden gegen 19 Uhr im Rewe-Markt in Zittau von einem Ladendetektiv beim Diebstahl eines Basecap bemerkt. Nach dem Hinweis des Dedektives konnten die eingesetzten Beamten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz einen jungen Mann mit seinem VW Polo mit polnischem Kennzeichen auf dem Rewe-Parkplatz ausfindig machen. Die zweite Person war flüchtig. Bei der Kontrolle des Kofferraumes wurden die Kollegen weiter fündig. Ein neuer Makita-Trennschleifer im Wert von ca. 80,- EUR, ein neues Abus Doppelzylinder-Schloss im Wert von ca. 43,- EUR sowie ein Casio Warenscanner im Wert von 1.800,- EUR fielen den Polizisten ins Auge. Ein Eigentumsnachweis konnte nicht erbracht werden. Wie sich herausstellte, waren der Trennschleifer sowie das Schloss kurz vorher aus dem Toom-Baumarkt und der Scanner aus einer Edeka-Filiale in Zittau entwendet worden. In der Zwischenzeit konnte auch der flüchtende Täter unweit des Parkplatzes gestellt werden. Der 33-jährige Pole am Fahrzeug wollte den Beamten glaubhaft machen, dass er gar nicht der Fahrer des Wagens sei, obwohl er die Autopapiere und den Fahrzeugschlüssel einstecken hatte. Der Grund dafür lag auf der Hand: Er stand unter Drogeneinfluss. Der zweite Täter gab auf Nachfrage an, dass sein Kompagnon sehr wohl das Fahrzeug gefahren hatte.

Die beiden jungen Männer müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen. Dem Fahrer erwartet außerdem eine Strafe aufgrund Fahrens unter Drogeneinfluss. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

