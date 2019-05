Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr. Auto überschlägt sich - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel befuhr am Dienstag, 21.05.2019, gegen 07.50 Uhr, ein 30 Jahre alter Mann die B 518 von Wehr in Richtung Schopfheim. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor Hasel nach links von der Fahrbahn ab. An einer Böschung überschlug sich das Auto. Hierbei wurde der 30-jährige leicht verletzt. Vom DRK wurde er ins Krankenhaus verbracht. . An dem Opel entstand Sachschaden von rund 2500 Euro. Zudem wurde durch umherfliegenden Schmutz ein vorbeifahrendes Auto beschädigt Die Strecke musste kurzfristig voll und anschließend einseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Wehr war mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

