Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Dachrinne zum Wucherpreis ausgetauscht - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit ihrem weißen Transporter tauchten am Freitag, 17.05.2019, gegen 09.30 Uhr, drei männliche Personen bei einem älteren Mann in der Straße "Obere Flüh" auf. Hierbei gaben die drei Männer an, neue und hochwertige Dachrinnen an Häusern anzubringen. Nach längerer Überzeugungsarbeit ließ der Eigentümer sich darauf ein und es wurde mündlich vereinbart, eine Dachrinne zu ersetzen. Ein Preis wurde nicht vereinbart. Die drei Männer begannen daraufhin sofort mit der Arbeit, die ohne entsprechendes Werkzeug und ohne Gerüst ganz offensichtlich sehr laienhaft ausgeführt wurde. Nach der ersten Fertigstellung sollte dann auch ein weiteres Stück der Dachrinne ausgetauscht werden. Schlussendlich waren sie gegen 16.00 Uhr fertig und verlangten vom Hauseigentümer 14.000 Euro für die verrichtete Arbeit. Dies lehnte er zunächst ab, übergab aber letztlich doch einen fünfstelligen Betrag. Nachträglich wurde festgestellt, dass es sich bei den Dachrinnen um sehr dünnes und einfaches Aluminium handelte. Entsprechend professionelle Arbeiten bei lokalen Handwerkern ergaben einen deutlich niedrigen Preis. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Wuchers. Die Männer und das Fahrzeug wurde wie folgt beschrieben: Sie waren mit einem weißen Transporter, ohne Aufschrift, deutsche Zulassung, unterwegs. Nur ein Mann sprach mit dem Hausbesitzer. Dieser war zwischen 35 und 40 Jahre alt und zirka 165 cm groß. Er war schlank und hatte dunkle, glatte Haare, trug einen dunklen Anzug und hatte einen ausländischen Akzent. Der zweite Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Der dritte Mann hatte Montagekleidung an und war zwischen 40 und 50 Jahre alt und auch zirka 165 cm groß. Er hatte eine etwas dunklere Gesichtsfarbe und ein ausländisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Personen oder den Transporter gesehen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell