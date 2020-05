Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.05.20

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit 64 % Überladung unterwegs

Am gestrigen späten Sonntagabend (23:00 Uhr) wurde ein 54-Jähriger mit einem Klein-Lkw in der Bahnhofstraße in Eschwege durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen, da das Fahrzeug augenscheinlich überladen war. Im Laderaum des Fahrzeuges befand sich ein Elektromotor.

Der aus der Ukraine stammende Fahrer erklärte gegenüber den Beamten auch, dass er sich dessen bewusst war, als er einen Elektromotor mit einem Gewicht von fast 2000 kg in Frankreich auflud. Was ihm nicht bewusst war, war doch die immense Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts, obwohl dieses in den Frachtpapieren aufgeführt war.

Bei der anschließenden Wiegung des Fahrzeuges wurden 5760 kg gemessen, was nach Abzug der Toleranz eine Überladung von 2240 kg ergab.

Für den Fahrer bedeutete dies eine angeordnete Sicherheitsleistung von 500 EUR. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; Fahrzeugschein und der Frachtbrief wurden bis zum ordnungsgemäßen Transport (Umladung) sichergestellt.

Diebstähle

In der Nacht vom 23./24.05.20 wurde im Lindenweg in Eschwege ein Kleinkraftrad "Nova Motors" entwendet. Hierzu wurde durch unbekannte Täter das Lenkradschloss geknackt. Der Roller wurde dann am gestrigen Sonntagmorgen - noch bevor die Besitzerin den Diebstahl bemerkt hatte - durch eine Polizeistreife im Schützengraben in Eschwege aufgefunden. Dort war der Motorroller auf dem Gehweg abgelegt worden. Schaden: 100 EUR.

Aus Bad Sooden-Allendorf wird ein Diebstahl aus einem Pkw Renault Clio angezeigt, der sich zwischen dem 23.05.20, 21:00 Uhr und dem 24.05.20, 10:00 Uhr in der Straße "Auf dem Wassergraben" ereignet hat. Der Pkw wurde an dem Abend auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Am gestrigen Sonntagvormittag stellte der Besitzer fest, dass das Auto einige Meter weiter entfernt außerhalb der Parklücke stand. Zudem waren Türen und Kofferraum nicht mehr verschossen. Aus dem Pkw wurde eine schwarze Kellnergeldbörse mit 60 Euro Bargeld aus dem Handschuhfach gestohlen wurden. Schaden: 100 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

Im rückwärtigen Bereich der Geschwister-Scholl-Schule im Akazienweg in Eschwege wurde am 23./24.05.20 die Holztür eines dort aufgestellten kleinen Häuschens beschädigt. Offensichtlich wurde die Tür aufgetreten und der oder die Täter hielten sich anschließend darin auf. Der Gemeinde der Auferstehungskirche entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell