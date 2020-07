POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Polizei Steinfurt

Am Donnerstagmittag (30.07.) wurde die Polizei gegen 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Matthiasstraße gerufen. Dort war eine Frau von einem Auto angefahren worden. Der 28-jährige Fahrer aus Rheine hatte sein Fahrzeug am Straßenrand vor einer Pizzeria geparkt. Diese befindet sich in Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs. Als der Rheinenser wegfuhr, wendete er sein Fahrzeug, um in Richtung Poststraße zu fahren. Dabei erfasste er eine 56-jährige Frau aus Hörstel, die vom Rathaus kommend über den Fußgängerüberweg ging und schleifte sie einige Meter mit. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, stoppte den Fahrer. Die Frau aus Hörstel wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt einen Schock.

