Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrraddiebe festgenommen

Rheine (ots)

Am Mittwochmorgen (29.07.) beobachteten zwei Polizisten gegen 01:30 Uhr ein Pärchen, das sich im Bereich des Mathias-Spitals auffällig mit einer Taschenlampe nach Fahrrädern umschaute. Die Beamten folgten dem Duo, das dann an der Lilienthalstraße mit einem, vermutlich gestohlenen, Fahrrad aus einem Hauseingang kam. Mit hinzugerufenen Beamten konnte der 39-jährige Tatverdächtige an der Frankenburgstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Seine Partnerin, eine 41-jährige Frau aus Rheine, war mit dem, wie sich rausstellte, gestohlenem Fahrrad geflüchtet. Sie konnte wenige Stunden später in ihrer Wohnung ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Auch das gestohlene Fahrrad konnte dort sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass der 39-jährige für weitere Straftaten infrage kommt. So werden ihm 4 PKW-Aufbrüche, 3 weitere Fahrraddiebstähle und ein Ladendiebstahl zur Last gelegt. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Rheine schickte den Mann in Untersuchungshaft. Die 41-Jährige wurde nach ihrer Vernehmung wieder entlassen.

