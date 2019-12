Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher durchsuchen Haus

Hückelhoven-Doveren (ots)

Zwischen 00 Uhr am Freitag (13. Dezember) und 10 Uhr am Sonntag (15. Dezember) brachen unbekannte Täter durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Haus an der Straße Auf dem Kamp ein. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume. Ob sie etwas mitnahmen, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

