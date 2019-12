Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbrüche

Wegberg-Rödgen (ots)

Durch ein Fenster gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung an der Rödgener Straße und entwendeten daraus Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr am Sonntag, 15. Dezember.

An der Straße Sankt-Josefsweiler drangen Unbekannte am Donnerstag, 12. Dezember, zwischen 16.40 Uhr und 20.30 Uhr, in eine Wohnung ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch unklar, ob die Täter etwas entwendeten.

Rückfragen bitte an:

