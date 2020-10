Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Budenheim (ots)

Dienstag, 29.09.2020, 12:00 Uhr - 15:40 Uhr

Von bislang unbekannten Tätern wurden in Budenheim, vermutlich am Dienstagmittag im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 15:40 Uhr, insgesamt neun Pkw beschädigt. Die beschädigten Fahrzeuge waren in der Wilhelmstraße geparkt. An allen beschädigten Pkw verschiedenster Hersteller, wurde jeweils die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Der Sachverhalt wurde von den Beamten der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen, jedoch bestehen derzeit keinerlei Täterhinweise. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

