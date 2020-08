Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen - Mann mit Schusswaffe verletzt - Unfälle

Murrhardt: Eskalierte Streitigkeiten - Schusswaffe sichergestellt

Bei einer Auseinandersetzung wurde am Sonntagvormittag ein 52-jähriger Mann mit einer Schusswaffe leicht verletzt. Anhaltende Streitigkeiten waren wohl Anlass der Tat, die bereits am Samstagabend ihren Ursprung nahm. Hier wurde in einem Murrhardter Teilort der 52-Jährige beobachtet, wie er mehrere Reifen an drei geparkten Autos zerstach. Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr fuhr er dann im betrunkenen Zustand, mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen zu der Tatörtlichkeit des Vorabends zurück, wo er umgehende den Kontakt zu seinem 56-jährigen Kontrahenten suchte. Bei der folgenden Auseinandersetzung eskalierte die Situation, bei der der 56-Jährig wahrscheinlich mit einem Gegenstand am Kopf und der 52-Jährige vermutlich mit einem Diabolo-Geschoss verletzt wurde. Die beiden Männer wurden am Tatort medizinisch erstversorgt, wobei der 52-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Von der Polizei wurde die vermeintliche Tatwaffe sichergestellt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Backnang: Autos gestreift

Ein 82-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montag gegen 12 Uhr die Straße Am Schillerplatz. Er kam vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme vom Streckenverlauf ab und streifte zwei auf der linken Straßenseite geparkte Autos. Zunächst fuhr der Mann weiter und hielt erst bei der Oberen Bahnhofstraße an. Sein Gesundheitszustand erforderte eine umgehende medizinische Hilfe. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Unfallautos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Kernen im Remstal: Gefährlich überholt

Der Fahrer eines Audi Q7 wollte am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Strecke in Richtung Esslingen (L 1199) einen vorausfahrenden Pkw Ford überholen. Als er den Gegenverkehr bemerkte, bremste er stark ab und wollte wieder nach rechts einscheren. Der Ford-Fahrer, der auch die Gefahrensituation bemerkte, bremst zeitgleich ab, was dazu führte, dass dem Audi-Fahrer das Wiedereinscheren erschwert wurde. Weil der Ford beim Ausweichen nach rechts Leitpfosten streifte, entstand bei dem Vorfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der entgegengekommene Autofahrer als auch sonstige Zeugen des Vorfalls sollten sich zur weiteren Klärung des Geschehensablaufs bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Rudersberg: Tierkadaver aufgefunden

Auf der Strecke zwischen Steinenberg und Steinbruck wurden auf einer Wiese bei der Brücke am Tannbach am Samstagvormittag Tierkadaver aufgefunden. Die Schlachtabfälle von zwei Lämmern befanden sich in einem Abfallsack und wurden auf der Wiese illegal entsorgt. Es wurde von der Polizei zur Klärung des Vorfalls das Veterinäramt hinzugezogen. Zudem wurden nähere Untersuchungen veranlasst, die letztlich Aufschluss zu den Todesumständen der Tiere erbringen sollen. Ersten Hinweisen zufolge wurden die Tier geschächtet und unfachmännisch zerlegt. Die Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Die Entsorgung des Tierabfalls fand zwischen letzten Freitag und Samstagvormittag statt. Wer dazu Beobachtungen machte, sollte sich bitte unter Tel. 07181/2040 melden.

