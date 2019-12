Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nisterberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Nisterberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Nisterberg entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Ein 26-Jähriger befuhr die Kreisstraße 109 aus Richtung Nisterberg kommend in Richtung Friedewald. Innerhalb einer Kurve kommt es zu einer Kollision mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw. Der 59-Jährige Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Nisterberg fort. Eine Zeuge verfolgte den Lkw und notierte sich das Kennzeichen. Die Unfallbeteiligten beschuldigten sich gegenseitig, nicht die rechte Fahrbahnhälfte eingehalten zu haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell