POL-AA: Ostalbkreis: Hund angefahren und lebensgefährlich verletzt - Auto zerkratzt - Sachbeschädigung - Fahrzeuge zerkratzt - Gasleitung beschädigt - Sonstiges

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagabend 21.30 Uhr und Montagmorgen 5.45 Uhr, warfen Unbekannte mit einem Stein gegen die Glasfront eines Werbeschaukastens, der vor einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelmstraße aufgestellt ist. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979615 entgegen.

Essingen, Aalen und Neresheim: Wildunfälle

Auf der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Essingen erfasste ein 67-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Pkw Opel Corsa ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr entstand, als ein 27-Jähriger mit seinem Audi A5 auf der Landesstraße 1165 bei Essingen ein Reh erfasste.

Nachträglich zeigte ein 56-Jähriger am Sonntag beim Polizeirevier in Aalen an, dass er am Samstagabend gegen 22.20 Uhr auf der Landesstraße 1084 in Fahrtrichtung Ebnat mit seinem Pkw Audi einen Fuchs erfasst hat. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Mit ihrem Pkw Opel erfasste eine 36-Jährige am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße 3299 zwischen Dorfmerkingen und Dossingen ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall wurde das Tier getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Aalen: Fragwürdige Aktion eines 28-Jährigen

Ein 28-Jähriger verständige am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr die Polizei, nachdem ihm sein gleichaltriger Bruder per WhatsApp mitgeteilt habe, dass er seine Ex-Freundin mit einer Eisenstange niedergeschlagen habe und sie sich nicht mehr rühren würde. Unverzüglich fuhren drei Streifenwagen die genannte Örtlichkeit an. Dort wurde der vermeintliche Täter und seine aktuelle Freundin angetroffen. Der junge Mann gab an, dass er mit der Nachricht lediglich seiner Ex-Freundin Angst einjagen wollte. Aufgrund seiner Aussage wurde die Wohnanschrift der jungen Frau angefahren, die wohlauf und putzmunter war. Für seine fragwürdige Aktion muss der 28-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.

Hüttlingen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine zunächst unbekannte Autofahrerin am Samstagabend kurz vor 23 Uhr verursachte, als sie beim Rangieren mit ihrem Pkw VW ein in der Abtsgmünder Straße aufgestelltes Verkehrsschild beschädigte. Die Unfallverursacherin hielt wohl kurz an, fuhr dann jedoch davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, konnte der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen, so dass die 69 Jahre alte Fahrerin rasch ermittelt werden konnte.

Oberkochen: Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Freitagabend 20 Uhr und Samstagabend 21.45 Uhr kratzte ein Unbekannter in den Lack eines Pkw Ford, der im Schubartweg abgestellt war, ein Hakenkreuz, wobei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Bereits am Samstagmorgen gegen 9 Uhr wurde an einem ebenfalls im Schubartweg abgestellten Fahrzeug ein Hakenkreuz in den Lack geritzt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Einkaufswagen verursacht Sachschaden

Nach seinem Einkauf schob ein 63-Jähriger seinen leeren Einkaufswagen auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Julius-Bausch-Straße zu dem dafür vorgesehenen Abstellplatz. Da sich der Einkaufswagen jedoch nicht mit der Kette mit einem anderen Wagen verbinden ließ, machte sich das Gefährt selbständig und rollte davon. Als der 63-Jährige hinterherrannte, um den führerlosen Einkaufswagen aufzuhalten stolperte er, wobei er sich Verletzungen im Gesicht und der Hand zuzog. Der Einkaufswagen prallte im weiteren Verlauf gegen einen abgestellten Pkw, an dem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Opel Astra beschädigte ein 55-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen im Fuchsweg abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand.

Aalen: 7-Jähriger bei Unfall verletzt

Mit seinem Kinderrad befuhr ein 7-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr den Radweg der Friedrichstraße stadteinwärts. Als der Bub an der Einmündung die Brühlstraße überfuhr, prallte er gegen den nur Sekunden zuvor anhaltenden Pkw Toyota einer 55-Jährigen. Das Kind stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Verletzung zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Aalen: 8000 Euro Sachschaden

Ein 92-Jähriger verursachte am Samstagvormittag einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Der alte Herr befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw Suzuki die Zufahrt zu einem Seniorenheim im Zochentalweg. Da er, eigenen Angaben zufolge, versehentlich seinen Fuß zwischen zwei Pedalen eingeklemmt hatte, konnte er nicht bremsen und prallte mit dem Fahrzeug gegen die Abschrankung der Auffahrt, welche hierbei zerstört wurde.

Bopfingen-Kerkingen: Feuerwehreinsatz

Mit 6 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Schneidheimer Straße aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden; aufgewirbelter Staub hatte den Brandalarm ausgelöst.

Röhlingen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Röhlingen und Zöbingen erfasste ein 26-Jähriger am Montag gegen 00 Uhr mit seinem Pkw VW einen die Fahrbahn querenden Dachs. Der kleine Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 2000 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 53-Jährige ihren Pkw VW Passat am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung Rosenberger Straße / Haller Straße anhalten. Eine 37-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW Sharan auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz in der Erfurter Straße übersah ein 64-Jähriger am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr den Pkw Seat eines 51-Jährigen. Er streifte das Fahrzeug mit seinem Pkw Saab, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Lorch: Diesel abgezapft

Aus einem Lkw, der auf einem Parkplatz an der Bahnunterführung auf der Kreisstraße 3313 zwischen Weitmars und Lorch abgestellt war, zapften Unbekannte zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 4.50 Uhr rund 400 Liter Diesel ab. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Mit seinem Pkw Citroen befuhr ein 31-Jähriger gegen 18.40 Uhr die Landesstraße 1154 zwischen Lorch und Bruck. Im dortigen Kurvenverlauf kam das Fahrzeug von der Straße ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken, wodurch der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Unfallverursacher, der sich leichte Verletzungen zugezogen hat, wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Versuchte Einbrüche?

Ein Anrufer verständigte am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr die Polizei, nachdem er einen Unbekannten dabei beobachtet hatte, wie dieser versuchte, die Türen eines Altenheimes in der Rektor-Klaus-Straße zu öffnen. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Mann, der vor Ort angetroffen wurde an, dass er seine Mutter besuchen möchte. Da diese dort gar nicht wohnt, wurde der 33-Jährige aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Rund eineinhalb Stunden später ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein, nachdem ein Mann über das Fenster in ein Gebäude in der Goethestraße eingestiegen war. Der Unbekannte wurde von Anwohnern aus dem Haus verwiesen. Noch während eine Streife auf der Anfahrt war, erstattete eine dritte Person Anzeige, da ein Mann über die Terrasse eines Hauses in der Straße Am Schierenhof auf das Hausdach klettern wollte und hierbei abgestürzt war. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich auch in den beiden weiteren Fällen um den 33-Jährigen, der sich bei dem Sturz eine Fraktur am Oberschenkel zugezogen hat.

Schwäbisch Gmünd: 59-Jähriger musste von der Feuerwehr gerettet werden

Auf dem Gehweg der Brücke in der Weißensteiner Straße bemerkte eine Frau am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr einen herrenlosen Rollator. Besorgt schaute die Frau über das Brückengeländer, wo sie tatsächlich einen Mann liegen sah und die Rettungskräfte verständigte. Der 59-Jährige, der sich bei seinem Sturz wohl mehrere Brüche zugezogen hatte, musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit einer Drehleiter und einer Bergeliege geborgen werden, ehe er ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Böbingen: Hund angefahren und lebensgefährlich verletzt

Mit seinem Cocker Spaniel ging ein 27-Jähriger am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr von seiner Wohnung auf die anliegende Straße Langwiesen, welche nur für Anlieger freigegeben ist. Sein Hund, der sich bereits auf der Straße befand, wurde hier von einem Radfahrer angefahren, der zusammen mit zwei weiteren Radlern aus Richtung Schwäbisch Gmünd herangefahren kam. Ohne anzuhalten fuhren die Radfahrer, bei denen es sich um ältere Männern gehandelt haben soll, davon. Durch den Unfall erlitt der Hund des 27-Jährigen lebensgefährliche Verletzungen, die von einem Tierarzt behandelt werden mussten. Von den drei Radlern ist lediglich bekannt, dass sie allesamt ähnlich gekleidet waren (schwarz/orange Fahrradbekleidung). Der Unbekannte, der das Tier angefahren hat, ist ca. 190 ca. groß, schlank und hat kurze Haare. Bei den mitgeführten Rädern handelte es sich um Mountainbikes. Zeugen, die Hinweise auf die Radler geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Einmündungsbereich

Ein Irrtum war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Mercedes Benz fuhr ein 21 Jahre alter Fahranfänger von der Pfitzerstraße nach links in die Graf-von-Soden-Straße ein. Dabei verwechselte der ortsunkundige Fahrer die für ihn geltende Ampel und fuhr bei Rot in den Einmündungsbereich ein, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW einer 50-Jährigen kam. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall, der sich an der Einmündung Schmiedgasse / Pfitzerstraße ereignete, wurden zwei Fahrzeuginsassinnen leicht verletzt. Zu spät hatte ein 83-Jähriger erkannt, dass ein vor ihm fahrender Pkw VW verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Während die 38 Jahre alte Fahrerin des VW unverletzt blieb, erlitten ihre beiden Mitfahrerinnen leichte Verletzungen.

Spraitbach: Kettenreaktion

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Gesamtschaden, den ein 27-Jähriger am Samstagmorgen gegen 10 Uhr verursachte. Der junge Mann fuhr mit seinem Pkw Opel Corsa auf der Gschwender Straße auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw VW einer 71-Jährigen auf. Der Pkw der 71-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf auf den vor ihr stehenden Pkw VW Amarok einer 55-Jährigen aufgeschoben. Alle Fahrzeuginsassen überstanden den Unfall ohne Verletzungen.

Westhausen: Auto zerkratzt

Am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 22 Uhr, wurde im Schubartweg ein schwarzer PKW Suzuki zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Essingen: Gasleitung beschädigt

Am Montag um 13:45 Uhr wurde in der Seltenbachstraße bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Durch die Feuerwehr wurden Absperrmaßnahmen in der Straße getroffen. Zeitgleich wurde das Gas in der Leitung abgestellt. Ein schädigendes Ereignis trat nicht ein.

Schwäbisch Gmünd: Schlägerei am Kalten Markt

Am Montag um kurz vor 13:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen eine größere Schlägerei in der Straße Kalter Markt gemeldet. Wenige Minuten nach den eingegangenen Anrufen trafen mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd vor am Kalten Markt ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Schlägerei jedoch bereits beendet und mehrere Teilnehmer der Schlägerei hatten sich bereits mit einem PKW VW Golf entfernt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an

