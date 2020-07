Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Laurentiusplatz

Werkzeuge aus Baucontainern gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln von Fenstern und Türen gelangen Unbekannte in zwei Baucontainer auf dem Gelände des Laurentiusplatzes in Senden. In der Nacht zum Dienstag hebelten die Täter die Fenster und Türen auf und gelangten so in die Container. Aus dem Inneren stahlen sie elektronische Werkzeuge der Marken Makita, Bosch und Hilti. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

