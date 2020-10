Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trickdiebe machen mit kreativen Maschen Beute

Essen (ots)

45479 MH.-Broich/45468 MH.-Altstadt I: Mit verschiedenen Tricks zogen Unbekannte auch gestern wieder arglosen Senioren im wahrsten Sinne des Wortes Bargeld aus der Tasche.

In Broich müssen Unbekannte beobachtet haben, wie ein 88-jähriger Mülheimer eine größere Menge Bargeld in einer Bank abhob. Gegen 10:30 Uhr sprach ein Unbekannter den Senioren vor einem Supermarkt auf der Bülowstraße an und gab vor, ihn zu kennen. Anschließend forderte er den 88-Jährigen auf, seine Jacke auszuziehen, weil er diesem eine andere Jacke schenken wolle. Erst später bemerkte der Mann, dass sein Bargeld aus der Jacke gestohlen worden war. Der Unbekannte soll etwa 45 bis 50 Jahre alt, von normaler Statur und 165 bis 170 groß sein. Er hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke und sprach Deutsch mit italienischem Akzent.

Auch in der Altstadt wurde gegen 10:30 ein 83-Jähriger möglicherweise direkt nach dem Geldabheben abgefangen. Der Mann stand auf einem Parkplatz an der Wallstraße und wollte gerade seine Kontoauszüge im Auto durchsehen, als ein Unbekannter gegen die Scheibe klopfte. Erst bat er den Senioren erfolglos um einen Euro, dann tippte er auf die ADAC-Karte des Mannes und bat um die Telefonnummer des Automobilclubs. Anschließend ging er in unbekannte Richtung davon, ehe der 83-Jährige bemerkte, dass sein Bargeld verschwunden war.

Der Unbekannte soll ungefähr 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Er trug ein rot-blau kariertes Hemd und ein dunkles Baseballcap und wirkte insgesamt eher ungepflegt.

Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten./SyC

