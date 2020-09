Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Ihringen - Am frühen Mittwochmorgen, 9. September 2020, wurde von Beamten des Polizeireviers Breisach bei einer Verkehrskontrolle um 02:30 Uhr ein alkoholisierter Pkw-Fahrer festgestellt. Der Mann wurde in der Wasenweilerstraße in Ihringen einer Überprüfung unterzogen. Im Gespräch konnten sie Atemalkoholgeruch wahrnehmen, weshalb ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Fahrerlaubnis in Verwahrung genommen. Der Mann wird angezeigt.

