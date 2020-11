Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 07.11./08.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Emstek OT Höltinghausen - Verkehrsunfallflucht Am Freitag 07.11.2020 gegen 10:00 Uhr kam es in Höltinghausen im Einmündungsbereich Gartenstraße / Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer biegt mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger aus der Gartenstraße in die Schulstraße ab und beschädigt dabei den Radweg. Zuvor war der Beifahrer ausgestiegen und hatte zwei Warnbaken zur Seite gestellt.

Zeugen werden gebeten sich unter 04473/932180 mit der Polizei in Emstek in Verbindung zu setzen.

Essen - Einbruchdiebstahl Im Zeitraum Freitag, 07.11.2020 zwischen 16:30 und 18:00 Uhr kam es in Essen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Brinkstraße. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Polizei Essen 05434924700 weiterzugeben.

