Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer gibt Gas und landet im Kies - mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend, 18.10.2020, in Waldshut-Tiengen Gas gegeben, um einer drohenden Polizeikontrolle zu entgehen. In Gurtweil landete er im Kies und so konnte der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden 32-jährige Fahrer gestellt werden. Gegen 22:40 Uhr wollte eine Polizeistreife den Mazda des Mannes zwischen Tiengen und Gurtweil kontrollieren. Als dies der Fahrer bemerkte, gab er Gas und überholte zunächst ein anderes Auto im Überholverbot. In der Folge raste er durch ein Wohngebiet und schaltete das Licht aus. Beim Linksabbiegen verlor er dann die Kontrolle und kam mit seinem Auto auf einer Kiesfläche neben der Straße zum Stillstand. Er räumte gleich ein, keinen Führerschein zu haben. Da ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem fand sich im Handschuhfach des Wagens ein nicht zugelassenes Pfefferspray. Durch das Abkommen wurde kein Sachschaden verursacht.

