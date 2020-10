Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: (2 Meldungen) Sachbeschädigung an PKW // Unfallflucht

Freiburg (ots)

Grenzach-Wyhlen: Sachbeschädigung an PKW - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 17.10.2020, im Zeitraum zwichen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in Grenzach, im Seidenweg auf dem Parkplatz eines Textilfachgeschäftes, ein geparktes Fahrzeug der Marke Toyota beschädigt. Hierbei wurde das Kraftfahrzeug, durch bislang Unbekannte, an der Heckklappe sowie an der vorderen rechten Fahrzeugseite durch tiefe Kratzer beschädigt.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624 9890-0) sucht Zeugen.

Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 15.10.2020, im Zeitraum zwischen 18:40 Uhr und 19:45 Uhr, wurde in Wyhlen, gegenüber dem Gesundheitszentrum im Fallberg, ein geparkter schwarzer VW Passat beschädigt.

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr rückwärts von einem Stellplatz auf die Straße und gegen einen dahinter geparkten VW. Dieser wurde an der linken Fahrzeugtüre beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 EUR.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624 9890-0) sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell