POL-FR: Weil am Rhein (3 Meldungen): Einbruch in Geschäft // Auto angefahren und beschädigt // Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Weil am Rhein: Einbruch in Geschäft - Zeugensuche

Am Montag, 19.10.2020, gegen 03 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Basler Straße. Nach dem Aufbrechen der Eingangstür wurde das Geschäft betreten, weshalb der Alarm auslöste. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

Weil am Rhein: Auto angefahren und beschädigt - Zeugensuche

Am Sonntag, 18.10.2020, zwischen 14.15 und 16.15 Uhr, wurde Im Herbergacker ein am Straßenrand geparkter Renault angefahren und an der Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können.

Weil am Rhein: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall an der Kreuzung Rebgartenweg und Alte Straße wurden am Samstag, 17.10.2020, gegen 00.40 Uhr, vier Personen leicht verletzt. Offensichtlich hatte ein Alfa-Fahrer die Vorfahrt eines Jeep-Fahrers missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer sowie jeweils ein Insasse leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro. Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz.

