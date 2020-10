Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Bei Löschversuch verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 17.10.2020, kurz vor 12 Uhr, entzündete sich beim Kochen in einer Wohnung in der August-Faller-Straße heißes Öl.

Noch bevor die verständigte Feuerwehr eintraf, verletzte sich ein 14-Jähriger an den Händen, beim Versuch das Feuer zu löschen. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden an der Küche blieb vergleichsweise gering. Die Ermittlungen dauern an.

