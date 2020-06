Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Schmuck aus Altenwohnheim entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Kärntner Straße, Donnerstag, 18.06.2020, 10:00 Uhr (Feststellungszeit),

(däu)Zu einem Diebstahl aus einem Appartement eines Altenwohnheims kam es in der Kärtner Straße in Biebrich. Unbekannte Täter nutzten ein offenstehendes Fenster und gelangten durch dieses in die Wohnung im Erdgeschosses. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden, nahmen den vorgefundenen Schmuck an sich und verließen wieder den Tatort. Was für Schmuck entwendet worden ist, konnte die geschädigte Bewohnerin nicht angegeben. Festgestellt wurde der Einbruch am Donnerstagmorgen, die genaue Tatzeit konnte die 85-jährige Geschädigte nicht eingrenzen. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Friseursalon, Wiesbaden, Werderstraße, Mittwoch, 17.06.2020, 19:15 Uhr - Donnerstag, 18.06.2020, gegen 06:40 Uhr,

(däu)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Werderstraße in Wiesbaden ein. Die Täter schoben zunächst einen geschlossenen Rollladen hoch, hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf und betraten so den Salon. In den Räumlichkeiten wurden diverse Schränke samt Schubladen durchwühlt und eine Trinkgelddose mit ca. 60 Euro entwendet. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hochwertiges Mountainbike entwendet, Wiesbaden, Welschstraße, Donnerstag, 18.06.2020, 18.45 Uhr und 22.00 Uhr,

(si)Am Donnerstagabend haben Unbekannte in der Welschstraße ein hochwertiges Mountainbike der Marke Serious Lola entwendet. Die Täter schlugen zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr in einer Tiefgarage zu und nahmen das dort abgestellte weiße Fahrrad im Wert von rund 1.000 Euro an sich. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 zu melden

4. Polizeikontrollen mit Schwerpunkt auf Betäubungsmittel, Wiesbaden, Donnerstag, 18.06.2020,

(däu)Am Donnerstag führte das 3. Polizeirevier in seinem Revierbereich mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf Drogen durch. Bei dem Einsatz kam auch ein Diensthund zum Aufspüren von sogenannten "Drogenbunkern" zum Einsatz. Hierbei wurden die Beamten mehrfach fündig. Jeweils kleinere Mengen Marihuana und Amphetamine stellten die Polizisten beispielsweise unter einem Blumenkübel, hinter der Verkleidung eines leerstehenden Geschäfts, in einem hohlen Zier-Rohr sowie in einem alten Kaugummiautomaten sicher. Von insgesamt 11 kontrollierten Personen wurde in der Karl-Marx-Straße bei einem 24-jährigen Wiesbadener eine geringe Menge Marihuana in einem sogenannten "Grinder" aufgefunden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht, Taunusstein, Bleidenstadt, Hahn, Wehen, Donnerstag, 18.06.2020,

(däu)Am Donnerstagmorgen wurde ein roter Mini Cooper mit schwarzem Verdeck bei einem Verkehrsunfall in Taunusstein irgendwo während der Fahrt von Bleidenstadt über Hahn nach Wehen beschädigt. Die Fahrerin fuhr mit ihrem Wagen von der Vogtlandstraße über die Straßen "Am Hopfengarten", Aarstraße, Mühlfeldstraße, An der Schmelze, Bahnhofstraße, Scheidertalstraße, erneut über die Aarstraße nach Wehen. Dort bog sie in die Wiesenstraße ein und dann in die Wilhelmstraße, um dort zu parken. Erst dort bemerkte sie einen Schaden an ihrem linken Außenspiegel. Wo und wie der Schaden auf der zuvor genannten Route entstanden ist, konnte die Fahrerin nicht angeben. Zeugen, Hinweisgeber und eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

2. Opel Adam nach Unfallflucht gesucht, Hohenstein, Landesstraße 3275, Donnerstag, 18.06.2020, gegen 21:00 Uhr,

(däu)Am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr kam es auf der L 3275 zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger Fahrer fuhr mit seinem blauen VW Golf von Hennethal in Richtung Strinz-Trinitatis. Dort kam ihm ein roter Opel Adam entgegen, der beim Passieren des Golfes mit diesem kollidierte. Der unbekannte Opelfahrer setzte seine Fahrt fort. Das amtliche Kennzeichen des gesuchten Opel soll nach Angaben des Golffahrers mit SWA beginnen. An dem Golf entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. Lkw mit Pkw kollidiert, Idstein, Cunoweg / Am Hahlgarten, Donnerstag, 18.06.2020, 18:10 Uhr,

(däu)Am Donnerstagabend um 18:10 Uhr kam es an der Straße Cunoweg / Am Hahlgarten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach Angaben eines 21-jährigen VW Fahrers bog dieser aus der Straße "Am Hahlgarten" in den Cunoweg ab, als ihm ein Betonmischerfahrzeug aus dem Cunoweg entgegenkam und es im Kurvenbereich zur Kollision kam. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe fast 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

