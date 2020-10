Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 17.10.2020, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein Linienbus der VAG die Staufener Straße in südlicher Richtung und beabsichtigte die Carl-Kistner-Straße geradeaus in die Feldbergstraße zu überqueren. Hierbei musste der Bus zunächst an der roten Lichtzeichenanlage anhalten. Bei der folgenden Grünphase setzte er seine Fahrt ordnungsgemäß fort.

Als sich der Bus bereits im Kreuzungsbereich befand, soll ein schwarzer Pkw aus der gegenüberliegenden Feldbergstraße nach links in die Carl-Kistner-Straße abgebogen sein, ohne den Vorrang des Linienbusses zu beachten.

Aufgrund des abbiegenden Pkw's musste der Bus der VAG stark abbremsen um eine Kollision zu vermeiden. Durch diese Gefahrenbremsung stürzte eine im mittleren Teil sitzende 28-jährige Frau zu Boden und stieß mit dem Kopf an eine Lüftungsleiste. Sie verletzte sich hierbei leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Bei dem schwarzen Pkw soll es sich um einen Ford mit Freiburger Zulassung gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei Freiburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter Tel. 0761 882 3100 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Florian Hoch

Telefon: 0761 / 882-1016

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell