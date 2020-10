Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - Betrunkene streift Straßenlaterne

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde dem Polizeirevier Rheinfelden durch einen aufmerksamen Bürger ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen stellten sie bei der 61-jährigen Fahrerin eines Volkswagens Alkoholgeruch fest. Die Dame hatte auf dem Parkplatz des Discounters eine Straßenlaterne gestreift, wodurch erheblicher Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden war. Wegen des Alkoholgeruchs wurde bei der Autofahrerin eine Blutprobe genommen und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Gegen die 61-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

