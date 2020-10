Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- St. Georgen: Schwarzer PKW verursacht Unfall mit Sachschaden und entfernt sich unerlaubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 14.10.2020, ereignete sich gegen 12:10 Uhr in der Straße "An den Heilquellen" ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die 72jährige geschädigte Autofahrerin in Richtung Freiburg abbiegen. Vor ihr sei ein schwarzes Auto zunächst angefahren, habe dann verkehrsbedingt wieder abgebremst und sei schließlich rückwärts gegen die rechte vordere Seite ihres stehenden PKWs gefahren. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstanden am Auto der Geschädigten deutliche Streifspuren. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 500,00 -Euro.

Zu dem unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein kleines schwarzes Auto gehandelt hat.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882- 3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können.

dm

