Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht auf LIDL-Parkplatz- Zeugen gesucht

Neuenburg (ots)

Am 15.10.2020, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich in Neuenburg in der Max-Schweinlin-Straße, in der Zufahrt zum Parkplatz des dortigen LIDL-Marktes, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr von dem Parkplatz auf die Max-Schweinlin-Straße auf und kollidierte hierbei mit einem roten VW-Golf, welcher gerade auf den Parkplatz abbiegen wollte. Der Fahrer des abbiegenden PKW stieg nach dem Unfall aus und forderte die Fahrerin des anderen PKW auf, ihr Fahrzeug auf einer nahegelegenen Parkfläche abzustellen. Die andere PKW-Führerin kam dem nicht nach, sie setzte ihre Fahrt ohne Auszusteigen fort.

Zum flüchtigen PKW ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen Van mit französischer Zulassung handeln soll. Die Fahrerin war zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zum flüchtigen PKW sowie dessen Fahrerin machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mülheim unter der Tel.-Nr. 07631 / 1778-0 zu melden

