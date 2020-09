POL-LB: Kornwestheim: Kabel auf Baustelle beschädigt; Asperg: Dieb macht nur geringe Beute; Remseck am Neckar: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall; Ludwigsburg: Motorrad kollidiert mit Pkw

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Kornwestheim: Kabel auf Baustelle beschädigt

Etwa 2.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Sachbeschädigung zwischen Freitag und Montag auf einer Baustelle in der Achalmstraße in Kornwestheim. Ein bislang unbekannter Täter hatte insgesamt 25 bereits verlegte und verputze Elektrokabel in einem Rohbau mit einem scharfen Gegenstand durchtrennt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Asperg: Dieb macht nur geringe Beute

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag 11:30 Uhr und Dienstag 14:30 Uhr Zugang zu einem in der Hohenstaufenstraße in Asperg abgestellten Audi. Aus dem Fahrzeug wurde eine geringe Menge Bargeld sowie weitere geringwertige Gegenstände gestohlen. Ein Sachschaden entstand soweit erkennbar nicht. Der Polizeiposten Asperg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 1500 170 entgegen.

Remseck am Neckar: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Im Kreisverkehr beim Kreuzungsbereich der Ludwigsburger Straße und Kornwestheimer Straße in Remseck am Neckar kam es am Dienstag gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 79-jährigen Ford-Lenkerin und einem 80-jährigen Pedelec-Fahrer. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach fuhren beide Unfallbeteiligte nacheinander in den Kreisverkehr aus Richtung Aldingen kommend ein, wobei die 79-Jährige mit ihrem Ford dem Pedelec-Fahrer nachfolgte. Die Ford-Lenkerin ging mutmaßlich davon aus, dass der 80-Jährige den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen werde, obwohl er dies wohl nicht angezeigt hatte. Dementsprechend hatte sie ihn zunächst noch im Kreisverkehr überholt und war dann selbst an der Ausfahrt ausgefahren. In der Folge kollidierte der Mann auf Höhe der B-Säule mit dem Ford und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro.

Ludwigsburg: Motorrad kollidiert mit Pkw - Zwei Leichtverletzte

Am Dienstag kam es gegen 18:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße und Karlsplatz in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall im stockenden Verkehr. Ein 45-jähriger Opel-Fahrer stand zunächst an der "roten" Ampel in Fahrtrichtung Kornwestheim. Als die Ampel auf "grün" schaltete, fuhr der 45-Jährige zunächst los, hielt aber aufgrund des stockenden Verkehrs gleich wieder an, um den Kreuzungsbereich frei zu halten. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte dies mutmaßlich nicht und prallte in der Folge mit seiner Kawasaki gegen das Heck des Opel. Durch den Zusammenprall stürzte der 19-Jährige und seine ebenfalls 19-jährige Mitfahrerin. Die beiden wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste zur Unfallaufnahme kurzfristig teilweise gesperrt werden.

