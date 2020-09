Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Mercedes beschädigt - Verursacher geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der am Dienstag zwischen 07:20 Uhr und 16:45 Uhr in der Gartenstraße in Marbach am Neckar abgestellt war. Der Mercedes stand am Fahrbahnrand und wies Schäden im Bereich des Fahrzeughecks auf. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07144 9000 beim Polizeirevier Marbach.

