Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vom Feldweg aus die Vorfahrt genommen

Ludwigsau (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der B 27 zwischen Friedlos und Mecklar. Ein 54-jähriger Burghauner fuhr mit seinem VW Passat aus einem Wirtschaftsweg nach links auf die Bundesstraße auf, querte die durchgezogene Linie und kollidierte dann auf der Spur Richtung Mecklar mit einem aus Friedlos kommenden Jaguar F-Type eines 25 Jahre alten Hersfelders. Der Sportwagen des Hersfelders wurde nach dem Zusammenprall abgelenkt und rammte noch ein Verkehrsschild. Aufgrund seiner Verletzungen befindet sich der Fahrer des Sportwagens in einem Krankenhaus in Behandlung. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und dem Verkehrsschild wird auf etwa 85.000 EUR geschätzt.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld - PHK Figge (E31/Ra)

