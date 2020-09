Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahndung nach unbekanntem Betrüger - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Das Kreuztaler Kriminialkommissariat sucht nach einem Betrüger, der am 11.07.2020 in Kreuztal zugeschlagen hat. Der Täter hatte in einem Supermarkt das Portemonnaie eines 67-jährigen Mannes gestohlen. In jenem Geldbeutel befand sich jedoch nicht nur Bargeld, sondern auch die EC-Karte eines weiteren Mannes.

Mit dieser EC-Karte hat sich der unbekannte Täter an einem Geldautomaten insgesamt 2.000 Euro gezogen. Kurze Zeit später fand der 67-jährige Mann seinen Geldbeutel in seinem Briefkasten wieder. Sowohl die EC-Karte als auch 120 Euro Bargeld fehlten.

Die Kriminalpolizei hofft nun, mit einem Foto den Täter zu finden. Das Foto können Sie unter folgendem Link aufrufen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kreuztal-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise zum Täter bitte direkt an die 0271 7099-0.

