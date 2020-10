POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Auffahrunfall

Angersbach - Am Freitag (09.10.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai die Lauterbacher Straße und wollte nach links in den Gräßteweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 71-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Herbstein - Am Freitag (09.10.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Dacia Sandero die Bundesstraße von Altenschlirf herkommend in Richtung Herbstein. Unmittelbar vor dem Abzweig nach Ilbeshausen geriet das Fahrzeug, in einer Rechtskurve, ins Schleudern. Dabei geriet der Wagen über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß gegen den entgegenkommenden Lkw der Marke MAN eines 21-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.250 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schlitz - Am Freitag (09.10.), gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw der Marke Mercedes C-Klasse die Bahnhofstraße und wollte nach links auf das dort befindliche Tankstellengelände einbiegen. Dabei übersah sie einen 20-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Audi A3 die Bahnhofstraße in Richtung Bad Hersfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

