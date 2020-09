Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040920-728: Baumaschinen gestohlen

Radevormwald (ots)

Eine Rüttelplatte, einen Stemmhammer und einen Fliesenschneider haben Unbekannte am späten Mittwochabend (2. September) bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Elberfelder Straße in Bergerhof gestohlen. Zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht brachen die Täter einen vom Hausflur aus erreichbaren Abstellraum auf und entwendeten die Baumaschinen; aufgrund des Gewichtes ist zu vermuten, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

