Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040920-726: Zeugen gesucht

Radevormwald (ots)

In Höhe des Netto-Marktes an der Kaiserstraße ist am Donnerstagmittag (3. September) ein 58-Jähriger mit seinem Rollator gestürzt; der dabei schwer verletzte Mann gab an, dass ihn zuvor ein silberner Opel Corsa gestreift habe. Gegen 13.10 Uhr war der Rettungsdienst gerufen worden, weil der Mann aus Radevormwald verletzt auf dem Gehweg der Kaiserstraße lag. Der stark alkoholisierte 58-Jährige gab an, dass er mit seinem Rollator vom Netto-Markt gekommen sei. Im Bereich der Zufahrt hätte ihn ein silberner Opel Corsa gestreift, woraufhin er gestürzt sei. Die polizeiliche Unfallaufnahme konnte nicht klären, ob es tatsächlich zu einer Berührung zwischen dem Opel und dem Rollator des Mannes gekommen ist. Der Verunglückte musste wegen seiner Verletzung im Krankenhaus verbleiben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

