POL-GM: 030920-723: BMW gestohlen

Lindlar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. September) ist im Schwalbenweg in Lindlar ein grauer BMW 520d gestohlen worden. Der Fahrzeughalter parkte seinen Wagen um 20 Uhr auf seinem Grundstück im Schwalbenweg. Am nächsten Morgen um 6:15 Uhr war der BMW verschwunden. Unbekannte haben den grauen BMW mit dem amtlichen Kennzeichen GL-J425 gestohlen. Das Fahrzeug ist mit dem Keyless-Go System ausgestattet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte umgehend bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

