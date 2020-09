Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020920-721: Mit Baum kollidiert - Fahrer schwerverletzt

Nümbrecht (ots)

Schwerverletzt hat sich am Dienstag (1. September) ein 20-jähriger Wiehler, der auf der L 338 die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Um 18:50 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem schwarzen Renault Clio auf der Landstraße von Oberstaffelbach kommend in Fahrtrichtung Drabenderhöhe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 20-Jährige war zunächst in seinem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn mit einem Hydraulikstempel. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort, brachte eine Rettungswagenbesatzung den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Clio entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell