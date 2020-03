Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bergung eines Öl-Tankers

Thallichtenberg (ots)

Ein mit Heizöl beladener LKW fährt gestern auf der L176 in Richtung Baumholder. Aufgrund der Witterung war der Randstreifen aufgeweicht und das Fahrzeug fuhr sich fest. Der Tanker drohte eine Böschung hinab zu rutschen. Bevor der festgefahrene LKW geborgen werden konnte, mussten 15.000 Liter Heizöl in ein an die Einsatzörtlichkeit bestelltes Ersatz-Fahrzeug umgepumpt werden. Die Polizei musste vor Ort den Verkehr regeln. Mit im Einsatz war auch die Straßenmeisterei Kusel. |pikus

