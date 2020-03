Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Diebstahl oder nur übler Scherz?

Landstuhl (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde an einer Tankstelle in Landstuhl ein Mercedes Benz entwendet. Der Eigentümer hatte getankt und wollte zum Zahlen in den Shop. Die Fahrzeugschlüssel ließ er währenddessen in seinen Gefährt zurück. Diesen Umstand nutzte ein bislang unbekannter Täter und fuhr davon. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung wenige hundert Meter weiter unbeschadet vorgefunden werden, entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hintergründe des Vorganges sind derzeit noch unklar.|pilan RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell