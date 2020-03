Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Maschinen gestohlen

Odenbach (ots)

Mehrere Maschinen sind am Freitag oder Samstag in der letzten Woche gestohlen worden. Die Tatzeit lässt sich zwischen Freitag, 00:00 Uhr und Samstag, 13:00 Uhr konkretisieren. Aus einem der sogenannten Felsenkeller im "Waldweg" wurde eine Gartenfräse der Marke Mantis und ein Stromaggregat entwendet. Der Wert der beiden Geräte wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Während der Einbruchsaufnahme der Polizei meldete sich ein weiterer Geschädigter. Ihm wurde im gleichen Zeitraum von seinem in der Nähe befindlichen Grundstück ein Hochdruckreiniger der Marke Kärcher gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

