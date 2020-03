Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Glück im Unglück

Unterjeckenbach (ots)

Führerlos nur zehn Meter quer über die Straße ist ein PKW am Montagmittag in der Straße "Auf dem Berg" gerollt. Der beim Abstellen nicht ausreichend gesicherte Wagen touchierte nur leicht ein gegenüber geparktes Auto und kam dann wenige Meter weiter an einem Steinhaufen zum Stehen. Der Schaden war angesichts der Steigung der Straße als geringfügig zu bewerten. Wenn der PKW auf der abschüssigen Straße weitergefahren wäre, hätte es Schlimmer ausgehen können. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell