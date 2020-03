POL-PDKL: Schreck in der Morgenstunde

Polizeidirektion Kaiserslautern

Ein verdächtiger Gegenstand erregt das Interesse eines jungen Mannes. Der Spaziergänger wanderte am Ufer des Glans und bemerkte in Höhe des Glan-Blies Weges das Objekt an der Böschung im Gras liegend. Die verständigte Polizei bestärkte die erste Annahme des Finders und ging sogleich von einer potenziellen Gefährlichkeit des Gegenstandes aus. Fachpersonal des Kampfmittelräumdienstes identifizierte das Fundstück als Gewehrgranate aus dem zweiten Weltkrieg. Vermutlich wurde die Granate durch Hochwasser angeschwemmt. Sie wurde schließlich durch den Kampfmittelräumdienst abtransportiert und entschärft. Dier Polizei warnt vor nicht kalkulierbaren Gefahren, welche solchen Körpern innewohnen. Ein ausdrückliches Lob gebührt dem umsichtigen Verhalten des Finders. |pikus

