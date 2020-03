Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alufelgen aus Scheune gestohlen

Ginsweiler (ots)

Unbekannte Täter dringen in ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude in der Bergstraße ein. Der Eigentümer des Anwesens stellte am Sonntagvormittag fest, dass die Einbrecher einen Türriegel aufgebrochen hatten. Aus der Scheune nahmen sie dann etliche Alufelgen und Stahlfelgen, jeweils mit Reifen mit. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zurzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei Lauterecken sucht in diesem Zusammenhang möglich Zeugen, welche in den letzten zwei Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Mögliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06382-9110 bearbeitet. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



