Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Münsterappel (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Eine zur Hauptstraße gelegene Fensterscheibe wurde eingeschlagen. Unmittelbar darunter ist ein vor einer Kelleröffnung befindlicher Holzladen aus dem Mauerwerk gebrochen. Wahrscheinlich weil sich jemand draufgestellt hatte, um besser an das Fenster zu gelangen. Da die Täter nicht ins Haus eingedrungen sind, wurde auch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



