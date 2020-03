Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Graffiti an Kindergarten Buchholz

Bild-Infos

Download

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen. Bislang unbekannte Täter hatten am vergangenen Wochenende Graffitis und Schriftzüge auf die Außenwand des Kindergartens in Buchholz gesprüht. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise an Polizei Landstuhl; Tel. 06371/9229-0|pilan-RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell