Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020920-722: Versuchter Einbruch - Tür zu Bankfiliale hielt stand

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (1. September) versucht, in eine Postbankfiliale in der Steinmüllerallee einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 18:15 Uhr am Montag und 8:50 Uhr am Dienstagmorgen hebelten die Täter mehrfach vergeblich an der Eingangstür. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

