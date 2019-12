POL-RT: Unfall, Einbrüche, LKW-Fahrer macht Ruhepause auf Bundesstrasse, Polizisten beleidigt

Polizeipräsidium Reutlingen

Unfall nach übersehenem Rotlicht (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 14 Uhr, im Kreuzungsbereich der Rommelsbacher Straße, Föhrstraße und Abfahrt zur B28. Die 18jährige Lenkerin eines Toyota Aygo missachtete wohl das rote Lichtzeichen an der Signalanlage der Geradeausfahrer auf der Rommelbacher Straße in Richtung Stadtmitte, weshalb es zur Kollision mit einem Pkw BMW kam, welcher zum gleichen Zeitpunkt abbog. Die 20jährige Lenkerin des BMW, stand bei rotem Lichtzeichen vor der Signalanlage, auf der Linksabbiegespur der Rommelsbacher Straße Richtung B28. Hinter ihr befand sich ein 51jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Opel Zafira. Beide gaben an, bei grünem Lichtzeichen abgebogen zu sein. Durch den Aufprall zwischen Toyota und dem BMW wurde der BMW nach hinten versetzt und prallte noch gegen den Opel. Verletzte gab es keine. Es mussten jedoch alle drei Fahrzeuge durch verschiedene Abschleppunternehmen abtransportiert werden, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Für Hinweise zum Unfallhergang werden Meldungen über die Telefonnummer 07121/942 - 3333, beim Polizeirevier Reutlingen, entgegengenommen.

Reutlingen (RT): LKW-Fahrer legt Ruhepause auf dem rechten Fahrstreifen ein

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen der B28 in Fahrtrichtung Tübingen, kurz nach der AS Kusterdingen mit. Bei einer Überprüfung der B28 stand der LKW des betroffenen 30-jährigen aus Herrenberg auf dem rechten Fahrstreifen, unbeleuchtet, lediglich mit eingeschalteter Warnblinkanlage. In einem Gespräch mit dem Betroffenen gab dieser an, dass er die Ausfahrt zu einem Parkplatz verpasst hatte und deshalb seine Lenk- und Ruhezeit auf dem rechten Fahrstreifen austragen möchte. Der Lkw-Fahrer wurde aufgefordert die Fahrbahn zu räumen und einen nahegelegenen Parkplatz anzufahren. Nur widerwillig kam er dieser Aufforderung nach und zeigte sich völlig uneinsichtig gegenüber dem Handeln der Polizei. Aufgrund dieses Verhaltens erfolgte eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle des Lkw-Fahrers.

Plochingen (ES): A-Klasse bleibt am Treppenabgang stecken

Weil sie am Freitagnachmittag gegen 14.54 Uhr bei einem Wendevorgang am Ende der Kronenstraße den Treppenabgang zur dortigen Fußgängerunterführung übersah, geriet eine 52-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse auf die ersten beiden Treppenabsätze und blieb dort dann stecken. Verletzt wurde hierbei niemand. Lediglich am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Bergung erfolgte durch ein Abschleppfahrzeug mittels Kranausleger.

Filderstadt (ES): Unbekannte brechen in zwei Wohnhäuser ein

Am Freitagabend wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche in Filderstadt gemeldet. In der Zeit zwischen Freitagmorgen 7 Uhr und 19 Uhr suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus im Reiterweg im Ortsteil Harthausen auf, in dem sie ein Fenster aufhebelten und in das Gebäude eindrangen. Im Zeitraum von Sonntag, 22.12. bis Freitag, 27.12.19, 18.30 Uhr drangen Unbekannte in der Ringstraße im Ortsteil Bonlanden, durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Reihenmittelhaus ein. An beiden Objekten durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Es ist bislang nicht bekannt, ob ihnen dabei Diebesgut in die Hände fiel. Die Polizei hat vor Ort die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Jugendliche dringen während der Ferien in Schule ein

Mehrere Jugendliche drangen am Freitagabend unbefugt in das Wildermuth Gymnasium ein. Kurz vor 21:00 Uhr verständigte ein aufmerksamer Passant den Polizeinotruf, nachdem er einen Jungen in der Schule sah. Vier männliche 16-Jährige konnten anschließend in und bei der Schule festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte noch eine kleinere Menge Marihuana sichergestellt werden. Im und am Schulgebäude konnten bislang keine Schäden festgestellt werden, sodass die allesamt in Tübingen wohnhaften Jugendlichen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren jeweiligen Eltern übergeben werden konnten. Diese dürften über die daraus folgenden Strafanzeigen gegen die Söhne wenig begeistert gewesen sein.

Tübingen (TÜ): Polizisten beleidigt

Die Polizei wurde am Samstagnacht in die Notaufnahme der Kinderklinik Tübingen gerufen. Ein minderjähriges Mädchen sollte einer Behandlung zugeführt werden. Dies wurde allerdings durch ihren 15-jährigen Freund teilweise behindert, sodass dieser lediglich mittels unmittelbarem Zwang von seiner Freundin getrennt werden konnte. Da die Personalien des 15-Jährigen nicht feststanden wurden seine mitgeführten Sachen durchsucht. Hierbei konnte Material für den Konsum von Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Während des Einsatzes beleidigte der Jugendliche mehrfach die Polizeibeamten und spuckte vor diesen auf den Boden. Gegen den unbelehrbaren Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Angriff auf Polizeibeamte

Leicht verletzt wurde eine Polizeibeamtin am Freitagabend gegen 23:00 Uhr am Bahnhof. Ein Anwohner hatte sich über einen lautstarken Streit unter Jugendlichen beklagt. Vor Ort konnte eine Gruppe Jugendlicher angetroffen werden. Insbesondere eine 16-jährige war äußerst aggressiv, weshalb diese in Gewahrsam genommen werden musste. Auch ihr anwesender 15-jähriger Freund konnte sie nicht beruhigen. Sie urinierte anschließend vorsätzlich in einen Streifenwagen und zog sich die Hose aus. Ein verständigter Rettungsdienst fixierte die 16-jährige daraufhin. Aus der Fixierung konnte sich die Beschuldigte mehrmals lösen und versuchte die eingesetzten Beamten und Rettungssanitäter zu beißen und beleidigte alle mehrfach. Eine 43-jährige Polizeibeamtin wurde hierbei leicht verletzt. Die 16-jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.

