Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Diebe auf Baustelle

Lippstadt (ots)

In der Nacht zum heutigen Mittwoch waren Diebe auf einer Baustelle am Rigaer Ring. Sie hebelten die Tür zum Rohbau einer Lagerhalle auf. Von dort entwendeten sie acht hochwertige Scheinwerfer. Anschließend machten sie sich an den Tanks eines Baggers, einer Walze und eines Radladers zu schaffen. Hier wurde eine unbekannte Menge an Dieselkraftstoff gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder einem verwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

