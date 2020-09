Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030920-725: Randaliert bedroht Polizisten mit Vorschlaghammer

Bergneustadt (ots)

Mit einem Hammer in der Hand bedrohte ein 32-jähriger Bergneustädter am Mittwoch (2. September) mehrere Polizisten. Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Mittwoch gegen 15:35 Uhr zu einem Einsatz in der Leopold-Krawinkel-Straße gerufen. Ein 32-jähriger Mann randalierte lautstark in seiner Wohnung. Als die Polizisten an dessen Wohnungstür klingelten, drohte er durch die geschlossene Tür "Ich mach euch platt!". Deutlich hörten die Polizisten, wie Gegenstände umgeworfen wurden. Schließlich öffnete der 32-Jährige die Tür, wobei er in einer Hand einen Vorschlaghammer hielt. Er drohte den Polizisten: "Ich schlag Euch tot, wenn ihr nicht sofort abhaut." Nachdem Verstärkungskräfte eingetroffen waren, gelang es den Beamten, unter Zuhilfenahme eines Reizstoffsprühgeräts, den 32-jährigen festzunehmen und mit Handfesseln zu fixieren. Er wurde mit einem Streifenwagen zum Polizeigewahrsam gebracht. Auf der Fahrt versuchte er mehrfach, die Polizisten anzuspucken und zeigte sich weiterhin äußerst aggressiv. Der 32-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Er musste eine Blutprobe abgeben. Anschließend wurde er auf Anordnung des zuständigen Ordnungsamtes zwangsweise in ein Krankenhaus in Marienheide eingewiesen.

